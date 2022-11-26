Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение украинского журналиста Андрея Цаплиенко, об этом говорится в материале RLI.

В сообщении отмечается, что в Кремле хотят ликвидировать Лукашенко для того, чтобы иметь возможность контролировать армию Республики Беларусь.

Кроме того, согласно данным аналитиков, уже в ближайшее время, а счет якобы идет на дни, на Лукашенко могут осуществить покушение. Более того, в Москве намерены подделать доказательства, что в этом виновны Киев и Варшава, которыми руководила разведка Альянса.

Все это предоставит повод для начала войны со стороны белорусских войск. Следовательно, российские власти хотят втянуть Беларусь в войну. Более того, Минск тогда будет полностью поглощен, а страна потеряет суверенитет.

Ранее самопровозглашенный белорусский лидер Лукашенко рассказал о роли его страны в войне России против Украины.