Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Министерства Великобритании в социальной сети «Твиттер», цель таких действий со стороны российских оккупантов – отвлечение системы противовоздушной обороны Украины.

В сводке оборонного ведомства Великобритании отмечается, что на снимках из открытых источников видны обломки явно сбитой крылатой ракеты AS-15 KENT (РКИ). Это вооружение воздушного базирования было разработано еще в 80-х годах исключительно в качестве ядерной системы доставки. По всей вероятности, боеголовка была заменена балластом.

Разведка Соединенного Королевства отмечает, что несмотря на то, что ядерная боеголовка снимается с таких ракет, они все равно будут наносить определенный ущерб за счет кинетической энергии ракеты, а также топлива, которое не было израсходовано в ходе полета. Но при этом, как говорится в сообщении, маловероятно, что такая ракета сможет обеспечить надежное влияние на цели.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули:

«Российская Федерация практически наверняка надеется на том, что такого рода ракеты смогут послужить ложными целями, отвлекая при этом украинскую систему противовоздушной обороны. Но какими бы намерения Российской Федерации не были, такая импровизация подчеркивает уровень истощения запасов ракет большой дальности у агрессора».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что авиация ВСУ нанесла летальный удар по множеству позиций российских захватчиков в Украине.