Как информирует «НБН», в российских и украинских телеграм-каналах начало активно распространяться видео, на котором запечатлена большая колонна военной техники с украинскими флагами в Тверской области.

Автор, заснявший происходящее, говорит во время съемки:

«Это что же такое происходит у нас? Ребята, ничего личного, конечно… Может это кому-то провокацией какой-то покажется, но у меня какое-то ощущение сюрреализма».

В свою очередь телеграм-каналы отмечают, что колонна военной техники с украинскими флагами в Тверской области, это пока что только съемки фильма.

Фото — screenshot t.me/oko_original

Напомним, ранее был опубликован материал о том, что Путин, вероятно, попытается ликвидировать белорусского диктатора Лукашенко для того, чтобы получить доступ управления к Вооруженным силам РБ.