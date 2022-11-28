Ко Дню матери в РФ Коростелев решил навестить матерей путинских военных, которые погибли на войне в Украине. Чиновник пришел к ним не с пустыми руками, информирует «НБН».
Руководитель администрации Льговского района привез женщинам подарки – открытки, торт и наборы полотенец. Вручение презентов, естественно, снимали на камеру, фотоотчет появился на странице администрации района.
Пользователи Сети высмеяли то, с каким пафосом матерям ликвидированных оккупантов подарили такие «ценные» вещи:
«Пакета бы хватило»;
«Это вместо Лады?»;
«Какой кринж»;
«Хотели машину, но получили тряпки»;
«Расщедрился, однако, на рабов»;
«Балует он их»;
«Господи, а щедрость-то какая»;
«Слишком расточительно»;
«Лады закончились»;
«Главное – фотоотчет».
Ранее отличился губернатор Иркутской области, который сообщил матерям ликвидированных оккупантов, что их сыновья «принадлежат государству».
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