Ко Дню матери в РФ Коростелев решил навестить матерей путинских военных, которые погибли на войне в Украине. Чиновник пришел к ним не с пустыми руками, информирует «НБН».

Руководитель администрации Льговского района привез женщинам подарки – открытки, торт и наборы полотенец. Вручение презентов, естественно, снимали на камеру, фотоотчет появился на странице администрации района.

Пользователи Сети высмеяли то, с каким пафосом матерям ликвидированных оккупантов подарили такие «ценные» вещи:

«Пакета бы хватило»;

«Это вместо Лады?»;

«Какой кринж»;

«Хотели машину, но получили тряпки»;

«Расщедрился, однако, на рабов»;

«Балует он их»;

«Господи, а щедрость-то какая»;

«Слишком расточительно»;

«Лады закончились»;

«Главное – фотоотчет».

Ранее отличился губернатор Иркутской области, который сообщил матерям ликвидированных оккупантов, что их сыновья «принадлежат государству».