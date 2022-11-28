Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление генсека НАТО, странам-членам Альянса во время саммита в Бухаресте нужно принять решение о наращивании поставок систем противовоздушной обороны в Украину на фоне постоянных атак со стороны государства-оккупанта Российской Федерации.

Дословно из заявления Столтенберга:

«По всем моим ожиданиям, одним из сообщений по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств в Бухаресте будет необходимость дальнейшего наращивания поставок Киеву как систем ПВО, так и , естественно, запчастей, обучения и боеприпасов для различных систем противовоздушной обороны».

Согласно его словам, глава Кремля Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия против Украинского государства. Как следствие, Североатлантическому Альянсу «нужно помочь украинцам защититься от такого ужасного метода ведения боевых действий».

Насколько известно, саммит глав МИД стран Альянса состоится 29 и 30 ноября в Бухаресте.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько за время полномасштабной войны погибло украинских защитниц.