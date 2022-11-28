Издание «Сибирь.Реалии», ссылаясь на два источника из числа мобилизованных, сообщило, что один из новобранцев ВС РФ прострелил себе ногу, информирует «НБН».

Журналисты узнали, что инцидент произошел в Новосибирском высшем военном командном училище. Сосед мобилизованного по палатке рассказал, что призывника схватили буквально у дома, он не хотел участвовать в «спецоперации» Путина, но не имел возможности скрыться от военкомата.

Чтобы избежать отправки в зону боевых действий в Украине, новобранец российской армии решил проблему радикальным способом – выстрелил себе в ногу.

Подогрели нежелание россиянина воевать в соседней стране и рассказы земляков, которые участвуют в «СВО». Услышав, какое пекло происходит в Украине, мобилизованный решил во что бы то ни стало спастить от отправки на фронт. После выстрела в ногу новобранца госпитализировали.

Ранее мобилизованный из Алтайского края записал видео, в котором пожаловался на то, что его не обеспечивают всем необходимым и не обучают для боевых действий. Позже он записал новый ролик, в котором просил прошения за то, что «сделал поспешные выводы».