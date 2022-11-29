Кремлевская пропаганда запустила фейки об Украине на тему блэкаута после ударов оккупантов по энергосистеме, в частности, псевдожурналисты врут о том, что наша страна «погрузилась в Средневековье», информирует «НБН».

В частности, российское издание «Комсомольская правда» выпустило материао под громким названием «Апокалипсис в темноте». В статье пропагандисты рассказывают об ужасах, которые якобы происходят в Украине на фоне блэкаута.

Псевдожурналисты пишут, что якобы на улицах украинских городов убивают и похищают людей, похищают иностранцев с целью выкупа, мародеры «потрошат» брошенные квартиры, которые ранее были под сигнализацией.

Также рупоры Кремля утверждают, что украинцы в соцсетях обсуждают, как они намеренны ограбить супермаркеты в Киеве и Львове, призывая набирать больше сигарет и алкоголя, которые «всегда можно поменять на продукты».

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко высказался о сроках отключения электроэнергии в Киеве.