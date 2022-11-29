Как информирует «НБН», издание «Лига.нет» со ссылкой на Atlas news, на территории Центральной африканской республики неизвестный самолет нанес удар по базе ЧВК «Вагнера».

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Правительство Центральной африканской республики отметило, что утром, двадцать восьмого ноября, неизвестный самолет расстрелял силы ЦАР и ЧВК «Вагнера» (РФ). Инцидент произошел в городе Боссангоа.

В официальном коммюнике отмечается, что самолет, который до сих пор остается как неизвестный, сбросил взрывчатку на город.

«Под ударом оказалась база наших Сил обороны и безопасности, а также наших союзников», — отмечается в сообщении. Также там добавили, что нападение причинило значительный материальный ущерб.

Также в обнародованном заявлении говорится, что после того, как был нанесен удар, самолет пролетел над городом Бозум. Авиасредство взяло курс на север ЦАР, после чего пересекло госграницу республики.

Местные чиновники утверждают, что объектом удара была российская частная военная кампания «Вагнера».

Количество пострадавших в результате авиаудара остается неизвестным.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в ЧВК «Вагнера» убивают завербованных заключенных.