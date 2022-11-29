Как информирует «НБН», в материале американской газеты Newsweek отмечается, что это происходило после первых неудач армии России на украинской территории.

Согласно данным журнала, такого рода разговоры подтверждают электронные письма, полученные правозащитником РФ, основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным от собственного информатора из ФСБ с позывным «Ветер перемен».

Отмечается, что тему применения ядерного оружия обговаривали генералы России, а также сотрудники Федеральной службы безопасности. Сам же российский диктатор Путин не присутствовал на таких разговорах.

По данным издания, подавляющее большинство присутствующих на таких консультациях россиян предполагали, что Владимир Путин не пойдет на применение ядерного оружия, так как в глазах противников и нейтральных стран это означало бы «поражение России».

Американская газета также отмечает, что во время совещания озвучивались мнения, что ели президент России отдаст приказ применить ядерное оружие по Украине, то такого рода решение может быть заблокировано военным командованием.

Напомним, ране в разведке Великобритании озвучили причину обстрелов Россией украинской территории ракетами-носителями ядерных зарядов.