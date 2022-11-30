Как информирует «НБН», в материале «Укринформ» отмечается, что лучшим Путем для достижения мира в Украине является передача Киеву помощи от Альянса. Это нужно для того, чтобы остановить вторжение со стороны страны-агрессора Российской Федерации, а также иметь сильные позиции на предстоящем переговорном процессе.

Дословно из заявления Йенса Столтенберга:

«Только справедливый мир может оказаться длительным. Но он не будет таковым, и мир не победит, если репрессии и автократия выиграют у свободы и демократии. Если выиграют авторитарные силы, то длительного мира у нас не будет. Нам необходимо понимать, с чем мы имеем дело. Это агрессивная война, когда войска Путина вторглись в другую страну, нарушая ее суверенитет, а также территориальную целостность. Всем нужен мир, однако также нам необходимо осознать, что единственным путем для достижения мира является убеждение в том, что оккупанты не выиграли».

Напомним, ранее Йенс Столтенберг сделал заявление о передаче Украине систем ПВО.