Российские СМИ сообщают, что в Нижнем Тагиле 250 заключенных, которых приговорили к принудительным работам, намерены «трудоустроить» на «Уралвагонзавод», который единственный в РФ выпускает танки Т-72 и Т-90, информирует «НБН».

Чтобы ускорить производство военной техники и помочь сотрудникам завода, которые трудятся в три-четыре смены, на производство отправят заключенных. За «вспомогательные» работы осужденные будут получать зарплату, однако от 4% до 20% денег у них будут забирать в пользу государства.

Отметим, что российский олигарх Евгений Пригожин активно вербует заключенных в ЧВК «Вагнер» для участия в войне против Украины. В СБУ рассказали, как оккупанты используют преступников на первой линии фронта.