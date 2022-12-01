Как информирует «НБН» со ссылкой на «Беларускі Гаюн», речь идет о сразу трех таких истребителях.

Согласно обнародованной мониторинговой группой информации, три истребителя РФ Миг-31К улетают из РБ на аэродром «Саваслейка» (Нижегородская область, РФ, — ред). Бортовые номера авиационных средств — RF-92462, RF-92339 и RF-92333. Отмечается, что первые два самолета вылетели из Беларуси в 14:12 и 14:25. Третье же авиационное судно – в 15:03.

Ранее мы уже писали о том, что в Воздушных силах Украины высказались о предстоящих ракетных угрозах со стороны агрессора.