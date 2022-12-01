Как передает «НБН» со ссылкой на издание «Фонтанка«, Путин уверен, что РФ должна «закрепиться на новых территориях». С соответствующим заявлением хозяин Кремля выступил в Сочи в парке науки и искусств «Сириус», где пообщался с российскими учеными.

«Суть еще одной актуальной задачи – это завершить процесс интеграции новых российских территорий в сферу науки и образования. Совершенно очевидно, что люди здесь должны «врасти» в российские реалии. В первую очередь, Россия там должна основательно закрепиться», — высказался глава страны-агрессора.

Также президент РФ добавил, что на незаконно оккупированных Россией регионах Украины нужно решать вопросы военно-политического характера. По словам хозяина Кремля, жители оккупированных территорий должны «ощутить привилегии вхождения в состав России».

При этом Владимир Путин выразил уверенность, что в конечном счете эти процессы станут успешными, но темпы такой «интеграции» должны быть как можно быстрыми.

Как известно, украинская армия 11 ноября освободила Херсон от российской оккупации. Местные жители с радостью встречали представителей Вооруженных сил в центральной части областного центра, держа в руках национальные флаги.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин отличился абсурдным заявлением о свободах и правах россиян.