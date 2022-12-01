Российское издание Baza сообщает, что среди работников АП Владимира Путина появилась информация о том, что один из кремлевских чиновников сбежал от мобилизации, информирует «НБН».

Сотрудник администрации президента побоялся, что его могут забрать в оккупационную армию, поэтому не вернулся из командировки в одну из стран СНГ.

После этого инцидента всем мужчинам-работникам Кремля запретили уезжать из Российской Федерации, разрешив ездить в зарубежные командировки только женщинам. По данным издания, это распоряжение будет оставаться в силе до появления «особого распоряжения по мобилизации».

Кроме того, не светит сотрудникам Администрации президента РФ и отпуск в других странах. Если до недавнего времени брать время на отдых было нежелательно, то сейчас это уже запрещено.

Отметим, что ранее в Кремле прокомментировали информацию о подготовке новой волны мобилизационных мероприятий. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков высказался о призыве в ВС РФ.