Как информирует «НБН», в командовании Воздушных Сил Вооруженных сил Украины поспешили проинформировали, что наша противовоздушная оборона смогла сбить более шестидесяти российских ракет.

Согласно информации военных, 38 ракет Х-101/Х-555 были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Ростовской области, а также районов Каспийского моря.

Кроме того, агрессор запустил 22 крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря. Оттуда же были запущены Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Также истребители Су-35 атаковали нашу страну шестью ракетами Х-59, и одной Х-31П.

В сообщении отмечается, что к отражению российской атаки были привлечены зенитно-ракетные подразделения Вооруженных сил Украинского государства, авиация, мобильные огневые группы, а также другие подразделения Сил обороны. Всего было сбито более шестидесяти вражеских ракет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как ВСУ уничтожили точным ударом боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ.