Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в материале The Wall Street Journal.

«США тайно изменили передовые ракетные пусковые установки HIMARS, которые затем были переданы Украине, чтобы ими нельзя было наносить удары по России с ракетами большой дальности. В администрации Байдена утверждают, что такая мера пресечения является необходимой для снижения риска большой конфронтации с Кремлем», — сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что, начиная с июня, американская сторона передала украинским силам два десятка пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, а также большую партию ракет со спутниковым управлением с дальностью около 80 км.

Издание отмечает, что эти ракеты представляют собой управляемую реактивную систему залпового огня GMLRS. Их использовали для нанесения ударов по российским складам боеприпасов, командных центров в Украине и материально-технических средств. У пусковых установок HIMARS есть одна уникальная функция, которая даст им возможность стать еще более сильными боевыми системами.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, сколько РСЗО HIMARS россиянам удалось уничтожить за время войны в Украине.