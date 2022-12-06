Как информирует «НБН», журналист Марк Кутов, который работает в российской редакции «Ради Свобода», обнародовал в Сети спутниковые снимки, которые показывают, что на военной базе «Энгельс» (Россия) тушили бомбардировщик.
В частности, Крутов обнародовал снимки аэродрома в Энгельсе 4 и 6 декабря 2022 года. На снимках от шестого декабря видно несколько пожарных машин, а также следы от пены рядом с бомбардировщиком Ту-95.
Также фото с военного аэродрома РФ, где произошел инцидент, обнародовали и журналисты «Схем». Они показали, как выглядела авиабаза россиян «Энегельс-2» в Саратовской области после взрыва, который произошел пятого декабря.
На снимке за шестое декабря, сделанном в 09:00, видны скопления пожарных машин, а также один из самолетов Ту-95, по всей вероятности, поврежден.
Для сравнения на сделанных четвертого декабря снимках можно увидеть, какая авиация там была раньше.
Напомним, вчера, пятого декабря, страна-агрессор Российская Федерация нанесла восьмой массированный ракетный удар по территории Украины.
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