Как информирует «НБН», журналист Марк Кутов, который работает в российской редакции «Ради Свобода», обнародовал в Сети спутниковые снимки, которые показывают, что на военной базе «Энгельс» (Россия) тушили бомбардировщик.

В частности, Крутов обнародовал снимки аэродрома в Энгельсе 4 и 6 декабря 2022 года. На снимках от шестого декабря видно несколько пожарных машин, а также следы от пены рядом с бомбардировщиком Ту-95.

Aftermath if the alleged Ukrainian strike at the Engels airbase, Dec 4th/Dec 6th @planet images comparison. Several fire trucks and a foam beneath Tu-95 is clearly visible (also I'd say some craters, but I'm not 100% sure). pic.twitter.com/EkJMKKzpdY — Mark Krutov (@kromark) December 6, 2022

Также фото с военного аэродрома РФ, где произошел инцидент, обнародовали и журналисты «Схем». Они показали, как выглядела авиабаза россиян «Энегельс-2» в Саратовской области после взрыва, который произошел пятого декабря.

На снимке за шестое декабря, сделанном в 09:00, видны скопления пожарных машин, а также один из самолетов Ту-95, по всей вероятности, поврежден.

Для сравнения на сделанных четвертого декабря снимках можно увидеть, какая авиация там была раньше.

Напомним, вчера, пятого декабря, страна-агрессор Российская Федерация нанесла восьмой массированный ракетный удар по территории Украины.