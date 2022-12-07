Как сообщает «НБН» со ссылкой на Financial Times, об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в рамках мероприятия Global Boardroom.

«Мы предполагали еще осенью 2021 года, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Теперь мы наблюдаем за попыткой россиян заморозить конфликт, восстановить силы и следующей весной начать новое наступление», — пояснил Столтенберг.

Также политик добавил, что союзники на Западе должны в дальнейшем обеспечивать поставки оружия в Украину. Говоря о предстоящей зиме, Йенс Столтенберг выразил мнение, что в этот период война перейдет в более спокойную фразу, так как задачей обеих сторон будет попытка перегруппировки и переоружения своих сил. С учетом этого странам НАТО нужно и далее поддерживать Украину.

«Со стороны России не наблюдается каких-либо стремлений прекратить войну в мирный способ. Чем больше мы проявляем интерес к мирному решению, тем быстрее Украина получает военную поддержку. Украина сейчас уже имеет импульс, а страны-члены НАТО все время обсуждают, какое вооружение может быть передано Киеву», — сообщил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что агрессор не должен выиграть войну против Украины.