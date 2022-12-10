Как информирует «НБН», именно таким образом в интервью «Голосу Америки» глава МИД ФРГ Тобиас Линднер прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Российской Федерации нужно будет предоставить «гарантии безопасности», когда Кремль возвратится за стол переговоров.

Дословно из заявления немецкого министра:

«Прежде всего, я сейчас никаких признаков со стороны Москвы того, что Путин действительно готов к переговорам, не вижу. Ведь то, что он называет переговорами, является чем-то похожим на продиктованный мир».

При этом глава дипломатии Германии напомнил об учредительном договоре между Россией и НАТО, который предусматривал гарантии безопасности для Москвы.

Он отметил:

«Если посмотреть на учредительный договор между Россией и Североатлантическим Альянсом, то там разъяснено, что государства могут вступить в НАТО, однако в этих самых странах Организация Североатлантического Альянса не будут размещаться войска большого размера на постоянной основе. Это и были те самые гарантии безопасности России».

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что он хотел бы, чтобы на будущих переговорах Россия получила «гарантии безопасности».