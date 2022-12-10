Как информирует «НБН», в материале газеты The Times говорится, что американская сторона больше вовсе не настаивает на том, чтобы украинские защитники не наносили удары по территории РФ, так как сейчас уже меньше опасаются эскалации со стороны Кремля.

Цитируя одного из представителей Министерства обороны США, газета написала:

«Сейчас мы не говорим Киеву, чтобы «ВСУ не наносили удары по россиянам». Мы не можем указывать, что именно им нужно делать. Ведь именно от них напрямую зависит то, как они будут применять переданное им оружие. Единственное, мы настаиваем на том, чтобы применяя предоставленное оружие, военнослужащие Украины соблюдали международные законы войны и Женевской конвенции».

Согласно данным издания, это единственные ограничения, выставленные Штатами.

Высокопоставленный чиновник в американском оборонном ведомстве добавил:

«Другими словами, это ограничения предполагает, что целями ни в коем случае не должны быть российские семьи. Также не должно быть попыток ликвидации конкретных лиц. Но, как мы знаем, Киев четко следует данным условиям».

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Столтенберг заявил, что он весьма опасается за то, чтобы война в Украине не переросла в полномасштабную войну между НАТО и Россией.