Как информирует «НБН», в Телеграм Дмитрий Медведев написал:

«Нам на порядок сложнее, ведь наш враг не только в Киеве, нашей Малороссии, родной для России. Враг также находится в Северной Америке, Европе, Австралии, Японии, Новой Зеландии и целом ряде иных мест, присягнувшим современным нацистам. Как следствие, мы начали наращивать производство самых мощных средств поражения».

В это же время Медведев заявил, что новее образцы вооружений России основываются «на новых принципах». Однако при этом он не уточнил, о каких именно «новых принципах» идет речь.

Ранее Дмитрий Медведев предложил пересмотреть мораторий на смертные казни.