Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Guardian, такое мнение озвучил руководитель британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли.

По словам политика, в ходе визита в Украину ему предоставили информацию относительно военных преступлений, в числе которых депортация детей в принудительном порядке и их усыновление, а также факты сексуального насилия и так далее.

В то же время Клеверли не ответил окончательно на вопрос о том, нужно ли подвергать осуждению Путина.

«Ответственность должна быть совершенно точно. Это значит, что военные на местах, которые совершают такие преступления, должны понести наказание. Ответственность также должна касаться Владимира Путина», — добавил министр.

Кроме того, он продолжил, что официальный Лондон стремится помочь Киеву в установлении справедливости и привлечении преступников к ответственности.

«Мы готовы поддержать Международный уголовный суд, но при этом мы не исключаем других механизмов и затем будем работать с нашими партнерами, в том числе с украинцами, чтобы определить эффективную систему ответственности», — сказал Джеймс Клеверли.

Ранее мы писали о том, как Борис Джонсон отреагировал на предложение Путина по переговорам с Украиной.