Как информирует «НБН» со ссылкой на Politico, по словам Эрдогана такое может произойти, если Греция не будет сохранять спокойствие. Таким образом, можно сделать вывод, что Анкара еще больше усилила свою риторику против Афин.

Так, во время своего выступления в воскресенье в Самсуне, что на севере Турции, Реджеп Тайип Эрдоган сказал:

«Турция начала производство собственных ракет. И, естественно, это пугает греков. Когда вы говорите «Тайфун», они пугаются и говорят: «Она может ударить по Афинам». Ну да, ударит. Если вы не успокоитесь, если будет предпринята попытка приобрести что-то из вооружения, что могло бы долететь отсюда и оттуда, от США до островов, то такое государство, как Турция, не будет наблюдать за этим в стороне. Мы должны что-то сделать».

Как известно, на протяжении последних месяцев Турция усилила собственную риторику против Греции. Это произошло на фоне того, что в Анкаре считают растущим наращивание военного потенциала на греческих островах в Эгейском море, что вблизи с побережьем Турции.

Напомним, ранее стало известно о новом предложении Эрдогана по «зерновому коридору».