Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Британии в «Твиттер», в очередной пакет военной помощи для Украины войдут зенитные орудия и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Так, сообщается, что защитники Украины получат в свое распоряжение 125 зенитных орудий и устройств для противодействия беспилотникам-камикадзе.

В сообщении Министерства иностранных дел говорится:

«В пакет оборонной помощи в 50 миллионов фунтов стерлингов входит сто двадцать пять зенитных орудий. Кроме того, ВСУ получат технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, которые Россия получила от Ирана. Еще Украине передадут десятки радаров и средств РЭБ с дронами».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин добивается блекаута в нашей стране. Также глава государства пояснил, зачем это Кремлю.