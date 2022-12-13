В интервью румынскому изданию rfi.ro молдавский президент заявила, что Российская Федерация хочет возродить Советский Союз, однако ее страна не хочет возвращаться в СССР и намерена жить в демократическом и свободном обществе, информирует «НБН».

Санду отметила, что Москва надеется устранить проевропейское правительство в Кишиневе. Для этого РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью проплаченных акций протеста, используя ситуацию в энергетике и очень высокие цены на электроэнергию и газ, сокращая объемы поставок по контракту с «Газпромом».

Говоря о приднестровском конфликте, глава государства заверила, что Кишенев хочет решать этот вопрос только мирным путем. По мнению президента, такие предпосылки появятся после победы Украины в войне с Россией.

Ранее Санду на фоне перебоев с энергоснабжением в Молдове из-за массированных атак российских оккупантов на критическую инфраструктуру Украины заявила, что Кишинев потерял всякое доверие к РФ.