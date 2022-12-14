Глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт сообщила, что Осло подарит Украине десять мостов общей стоимостью около трех миллионов долларов для восстановления дорожного сообщения в пострадавших от боевых действий регионах, информирует «НБН» со ссылкой на Norway Postsen.

По словам министра иностранных дел, Украина полностью зависит от нормальных дорог, чтобы осуществлять поставки воды, продуктов, лекарств и перевозить ранненных в медицинские учреждения.

Конструкционные элементы будут перевозить в Украину 32 трейлерами, первый уже отправился во вторник, 13 декабря. Глава Министерства транспорта Йон Ивар Нюгард заверил, что эта помощь не повлияет на готовность Норвегии при необходимости восстановить мосты.

Ранее Норвегия передала Украине четырнадцать патрульных бронированных автомобилей IVECO LAV III, аналогичную модель которых страна использовала во время боевых действий в Афганистане.