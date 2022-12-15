Как информирует «НБН», множество телеграм-каналов сообщают о том, что в Иркутской области пылает нефтезавод. Также ресурсы публикую видео с места происшествия.

На чрезвычайное происшествие отреагировал, в частности, и депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Так, в Телеграм политик написал:

«В российском городе Ангарск (Иркутская область) пылает нефтезавод «Роснефти». Это самое большое предприятие в Восточной Сибири. Доброе утро!».

Также парламентарий опубликовал видео с места событий. На кадрах можно увидеть масштабный пожар на территории завода.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что вчера вечером, 14 декабря, местные жители Курска начали сообщать о звуках взрывов. В свой черед губернатор региона сообщил, что это работа систем противовоздушной обороны.