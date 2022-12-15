Как информирует «НБН», в сводке ISW подчеркивается, что диктатор РФ отменил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию из-за неспособности справиться с растущей критикой на фоне неудач в войне Российской Федерации против Украины.

Согласно словам аналитиков, решение Путина отменить послание связано с тем, что он не уверен в своей способности формировать информационное пространство в России на фоне растущей критики его решений во время войны.

В материале говорится, что уход оккупантов из-под Киева весной 2022-го, по всей вероятности, сорвал планы российского диктатора объявить о «победе» во время выступления перед депутатами по аналогии с речью весной 2014-го, когда глава Кремля объявил об аннексии Крыма.

Также аналитики отмечают, что Путин оттягивает момент послания, так как ему придется признать, что государство-агрессор не может достичь его часто озвучиваемых максималистских целей в Украине.

Путин, как говорится в сводке, не может быть уверен в собственной способности оправдать цену войны, так как Российская Федерация не имела никаких побед в Украине после оккупации Лисичанска, что было в июле месяце. А после этого был целый ряд успешных наступлений ВСУ, а также объявление мобилизации. И это только усилило недовольство Кремлем.

Примечательно, что в Институте изучения войны отмечают, что отмена ежегодных выступлений может подорвать популистскую привлекательность Путина, как руководителя страны, поддерживающего отношения со своим населением.

Напомним, ранее Песков сделал заявление о возможности перемирия на рождество.