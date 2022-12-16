Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ISW (Институт изучения войны, США), такими действиями агрессор пытается склонить Украинское государство к переговорам.

Оккупация всей Донецкой области

Согласно обнародованным данным, первыми инструментом, который использует Путин на войне против Украины, чтобы вынудить нашу страну к переговорам – это усиление наступления войск РФ в Донецкой области. Особенно это наблюдается вокруг Авдеевки и Бахмута. Усилить наступление врагу в вышеуказанных местах удалось благодаря переброске своих сил из Херсонской области.

По данным аналитиков ISW, Путин мог отдать приказ своим войскам предпринять попытку оккупировать Донецкую область в полном объеме.

В Москве пытают надежду на то, что своим наступлением в Донецкой области они сумеют подорвать способность войск Украины оборонять территории.

Массированные ракетные удары по Украине

Вторым инструментом, по информации аналитиков Института изучения войны, являются массированные ракетные удары по Украине, в частности по критической инфраструктуре. Этими действиями Владимир Путин пытается заставить политическое руководство нашей страны либо капитулировать, либо пойти на переговоры.

Но, что важно отметить, по данным экспертов, ни один, ни второй инструменты, которые использует Путин, не смогут заставить Украинское государство сесть за стол переговоров со страной-агрессором Российской Федерацией.

Напомним, ранее сегодня Виталий Ким сообщил о запуске около 60 ракет по территории Украины.