Издание «Волгоград Онлайн» сообщило о падении «неизвестного объекта» на территории Волгоградской области в то время, как армия Путина атаковала Украину ракетами, информирует «НБН».

В МЧС Российской Федерации рассказали, что в Еленском районе упали остатки «неопознанного объекта», в связи с чем место происшествия оцепили для работы соответствующих служб. В то же время местные власти заявили, что к ним не поступала информация о ЧП.

Первые фото и видео «неизвестных аппаратов» опубликовали в 11:00, но впоследствии их удалили.

В то же время жители Волгоградской области рассказывают, что упавших объектов было как минимум два: один приземлился на деревья лесопосадки, второй рухнул в чистом поле.

На портале «Милитарный» отмечают, что судя по боевой части и другим остаткам корпуса, на российской территории упала крылатая ракета Х-101.

Напомним, что 14 декабря в российском Курске были слышны звуки взрывов. В Сети опубликовали соответствующие кадры.