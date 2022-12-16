На брифинге представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что заявления Российской Федерации о недопустимости поставок систем Patriot Киеву не повлияют на решение Вашингтона по военной помощи Украине, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны Америки.

Райдер назвал ироничным то, что Кремль выступает с угрозами по поставкам комплексов противовоздушной обороны Украине на фоне жестокого незаконного вторжения российских войск в соседнюю страну.

По его словам, именно Москва решила использовать такие слова, как «провокация», чтобы описывать предоставление оборонных систем, которые предназначены для спасения жизней и защиты мирных украинцев.

Напомним, что российское посольство в США пригрозило «непредсказуемыми последствиями» в случае получения Киевом ЗРК Patriot от Вашингтона.