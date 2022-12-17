Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала PBS Уильям Бренс заявил, что он не видит предпосылок к тому, что в Москве настроены на серьезный диалог с Украинским государством. Вместо этого оккупационные силы затягивают войну, а также воюют на истощение.

Согласно словам директора ЦРУ, чтобы завершить войну при помощи переговоров, сторонам нужно иметь серьезный подход. Но только со стороны Кремля такого подхода не видно.

Он добавил, что россияне не настроены серьезно на реальные переговоры.

Помимо того Бернс добавил, что Владимир Путин, очевидно, не хочет сейчас завершать данную войну против Украинского государства, и намерен дальше воевать на истощение.

Цитата из заявления директора ЦРУ:

«Я имею в виду, что прямо сейчас Путин показывает все признаки того, что он не намерен отступать. Глава Кремля собирается продолжать эту войну на истощение столько, сколько сможет это делать».

Ранее стало известно о том, что Путин прилетел в Минск для проведения переговоров с Александром Лукашенко.