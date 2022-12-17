Как сообщает «НБН«, об этом в интервью изданию PBS заявил руководитель ЦРУ Уильямс Бернс.

«Армия России продемонстрировала свои небольшие способности, что привело к огромным потерям. У российской экономики уже наблюдается долгосрочный ущерб. Сейчас происходит разрушение большей части прогресса, который в течение последних тридцати лет был достигнут средним классом России», — утверждает Бернс.

Также он добавил, что война Путина с точки зрения стратегии оказалась неудачной для России. Это привело к подрыву репутации страны-агрессора, а ее слабость стала очевидным фактом. Также сами россияне все больше обеспокоены ценой этой войны. По словам Уильяма Бернса, после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию, из страны уехали больше граждан призывного возраста, чем Путину удалось собрать и отправить на фронт.

Тем не менее, все вышеперечисленные факты не являются угрозой для власти российского диктатора. Путин, отметил Бернс, уверен, что созданный им режим является достаточно репрессивным и безопасным.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что директор ЦРУ высказался о продолжительности войны РФ против Украины.