Как передает «НБН«, об этом отставной американский генерал, экс-командующий войсками Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес рассказал в «Твиттер».

«У меня есть сомнения, что России удастся накопить такие силы за это время, в частности, не такого качества. Тенденция к преувеличению потенциала для новых наступлений России – это подпитка всех, кто хочет найти повод отказать Украине в дальнейшей поддержке», — подчеркнул Хожес.

Это значит, что американский генерал не разделяет прогноза Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ, согласно которому Россия намерена накопить примерно 200 тысяч новых войск и в феврале начать новое наступление. При этом Залужный упомянул три направления: Донбасс, юг Украины и Беларусь.

Высокопоставленный военный начальник предполагает, что новое наступление врага может начаться в феврале, при оптимистичном сценарии в марте, а при пессимистическом – в январе 2023 года. О подобной перспективе также говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что российская сторона «никогда не отказывалась от такого развития событий и хочет отомстить».

Напомним, ранее мы писали о том, что директор ЦРУ рассказал, как война, начатая Путиным в Украине, влияет на Россию.