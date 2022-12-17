Как передает «НБН» со ссылкой на France24, об этом говорится в материале AFP.

По мнению политика, не стоит недооценивать Россию, так как власти этой страны намерены вести затяжную войну. Страна-агрессор проводит мобилизацию и привлекает все больший объем ресурсов. Российские вооруженные силы хотят получить доступ к различным видам оружия и боеприпасам.

«Мы должны понимать, что президент РФ Путин готов в течение длительного времени участвовать в этой войне и начинать новые наступления», — утверждает Столтенберг.

Также он считает, что нынешняя война, подобно большинству военных конфликтов, завершится переговорами. При этом генсек НАТО подчеркнул, что в любом принятом решении должно присутствовать положение, что Украина в дальнейшем будет оставаться независимой и суверенной страной.

Самым лучшим способом достичь этого – предоставление Украине военной поддержки, чтобы Путин осознал, что ему не удастся одержать победу на фронте и, таким образом, он должен участвовать в переговорах.

Ранее Столтенберг заявил, что опасается того, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и РФ.