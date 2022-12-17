Как передает «НБН» со ссылкой на «НВ«, такую точку зрения озвучил психолог и практикующий физиогномист Александр Иванов.

Эксперт отметил, что, судя по выражению диктатора, можно говорить о том, что его преследует чувство стресса и тревоги. Специалист, в частности, провел параллель между поведением Путина в первые дни полномасштабного вторжения и его нынешними действиями. Иванов считает, что в начале полномасштабной войны против независимой Украины Путин казался совершенно уверенным. Но на протяжение последних месяцев уже складывается впечатление отсутствия уверенности в ситуации, в которой он сейчас находится.

Так, в первые дни после 24 февраля 2022 года речь Путина была твердой, а его произношение характеризовалось строгостью и жесткостью. Теперь же его произношение более мягкое. Более того, российский правитель все чаще делает большие паузы между словами, «глотает» слова и не произносит их четко.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ISW раскрыли истинную причину поездки Путина к Лукашенко.