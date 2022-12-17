Как передает «НБН«, такую информацию предоставили эксперты американского Института изучения войны (ISW). Встреча Путина и Лукашенко 19 декабря будет первой встречей двух диктаторов в Минске с 2019 года.

Известно, что Лукашенко уже начал готовить себе специальные информационные условия, чтобы избежать интеграционных требований Кремля, как он это делал на протяжение минувших десятилетий. Не исключают аналитики и самого опасного варианта развития событий, а именно – нового наступления на Украину зимой 2023 года. Вполне вероятно, что Путин может готовить наступление на северную часть Украины или даже на Киев.

Эксперты Института изучения войны считают крайне низкой, но возможной риск вторжения России в Украину из белорусской территории. Также Путин своим визитом в Минск может попытаться убедить Киев и страны Запада, что он все-таки намерен совершить вторжение из Беларуси.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин не оставил своей цели захватить всю Украину.