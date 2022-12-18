Как информирует «НБН», информацию об этом обнародовали местные телеграмм-каналы.

Так, сообщается, что местные жители слышали целую серию взрывов в небе. Немного позже в одном из жилых кварталов виднелся дым, поднимающийся над жилдомами. В некоторых домах и вовсе выбило окна. Ресурсы опубликовали момент громкого «хлопка» над областью.

В свою очередь жители активно сообщают о работе ПВО. Также люди публикуют фото найденных обломков сбитой ракеты, которые упали на транспортное средство.

Вскоре глава Белгородской области Гладков сделал заявление о том, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Также он проинформировал, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Дословно из заявления Вячеслава Гладкова:

«В настоящее время известно о том, что пострадали четыре человека. Медицинский персонал доставил их в больницу. Сам лично нахожусь на месте инцидента. Позже будет более подробная информация».

Ранее стало известно о том, зачем россияне роют окопы на территории Белгородской области.