Как передает «НБН«, об этом сказано в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте британского оборонного ведомства.

«Украинские новобранцы, которые являются участниками тренировочной программы, возглавляемой Великобританией, в первые дни этой недели прошли тренировку в заснеженной Северной Англии. Это поможет им лучше подготовиться к боям на фронте», — отметили в пресс-службе Министерства обороны Соединенного Королевства.

Ранее стало известно о планах Пентагона расширить программу обучения для Вооруженных сил Украины. Ее начнут уже с января следующего года. Ею будет предусмотрено не так расширение ныне действующих возможностей обучения украинских военных, как совершенствование навыков тех, кто ранее уже участвовал в начальной подготовке. Главный акцент будут делать на проведении наступательных действий батальонного уровня в ходе общевойскового боя, а также взаимодействие артиллерии, бронетехники и пехоты.

Ранее стало известно о том, что глава Генштаба Великобритании постоянно ведет диалог с Герасимовым.