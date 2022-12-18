Как информирует «НБН», об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

При этом он озвучил три фактора, от которых в дальнейшем будет зависеть судьба войска Путина.

По его словам, судьба российской армии будет зависеть о того, сможет ли Кремль получить дополнительные беспилотники от Ирана, смогут ли войска РФ получить дополнительные ракеты из Северное Кореи или того же Тегерана, или от того, как быстро оккупационные силы России осознают размеры собственных потерь от бессмысленной войны, начатой диктатором Путиным.

Бывший директор ЦРУ Петреус добавил, что если обстоятельства для армии Путина сложатся неблагоприятным образом, то армия России начнет разваливаться изнутри.

Напоследок он подчеркнул, что захватчики Российской Федерации буквально поражают собственной некомпетентностью, так как даже к войне с Украиной они даже не смогли нормально подготовиться.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Олег Царев сделал заявление о провале планов Кремля по захвату Украины.