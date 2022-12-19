После того, как греческое руководство выразило готовность предоставить Вооруженным силам Украины ЗРК С-300, дипломатическое ведомство России принялось угрожать Афинам, информирует «НБН» со ссылкой на сайт МИД РФ.

Власти Греции планируют передать Киеву С-300, если на Крите будут размещены американские ЗРК Patriot. Намерение усилить ВСУ такими системами и другими средства ПВО возмутили спикера министерства Марию Захарову.

Позицию Афин официальный представитель МИД назвала «провокационной» и «откровенно враждебной», обвинив грецкое руководство в том, что оно становится «прямым соучастником преступлений украинских неонацистов», которые якобы ведут войну против населения Донбасса, Херсонщины и Запорожской области.

Захарова пригрозила, что поставки С-300 Украине «грубо нарушат» межправительственные соглашения о военно-техническом сотрудничестве РФ и Греции, что «неизбежно будет иметь последствия».

«Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов», — предупредила спикер МИД.

Ранее посольство РФ в США угрожало Вашингтону «непредсказуемыми последствиями» за передачу Киеву ЗРК Patriot.