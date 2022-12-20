Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное в Телеграм российского издания «РБК», Дмитрий Песков всячески отрицает, что Путин отправился на переговоры в Минск впервые за три года на переговоры с Лукашенко для того, чтобы вынудить последнего вступить в войну против Киева.

Песков, как пишет СМИ, называет такого рода предположения «глупыми и безосновательными».

В это же время он добавил, что во время встречи стороны должны были обсудить некоторые «военные вопросы», которые касаются «целей и задач союзной группировки войск». Однако, о каком-либо вовлечении Беларуси для ее непосредственного участия в боевых действиях, даже речи не идет.

К слову, Песков прокомментировал визит Путина в Минск в день встречи двух диктаторов.

Ранее собственное мнение о поездке Путина к Лукашенко озвучил Сергей Наев.