Как информирует «НБН», такого рода сообщение Шойгу обнародовало российское пропагандистское информационное агентство РИА «Новости».

Кроме того, он признал, что ситуация на фронте на территории Украинского государства нестабильна для России.

Так, объясняя мероприятия, проведенные Россией по мобилизации граждан, Сергей Шойгу отметил:

«Частичная мобилизация в России была проведена для того, чтобы стабилизировать обстановку, защитить новые территории, а также осуществить проведение дальнейших наступательных действий».

Ранее стало известно о том, зачем Шойгу намерен увеличить численность армии Российской Федерации.