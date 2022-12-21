Псевдожурналистка Маргарита Симоньян, после того, как Путин лично наградил ее орденом, пришла в студию пропагандиста Владимира Соловьева, где принялась хвалить политику Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на «Патриот Донбасса».

Рупор путинского режима с телеэкранов принялась рассказывать россиянам о том, что их страна воюет со всем миром, который «пошел налево», в то время, как РФ «пошла направо».

По словам пропагандистки, сейчас на Россию якобы смотрит весь мир и размышляет, куда идти. Она добавила, что не хочет «идти налево», поскольку там «геенна огненная».

«Та дорога идет в ад, а мы, как было сказано Владимиром Владимировичем, собираемся в рай», — похвалила псевдожурналистка политику диктатора.

Напомним, что пропагандистка Ольга Скабеева начала продвигать нарратив об угрозе для жителей РФ со стороны украинских беженцев.