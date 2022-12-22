Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», представитель МИД Ирана Нассер Канаани в четверг, 22 декабря, отреагировал на заявление украинского президента в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, который отметил поддержку Тегераном Москвы в войне против украинского народа.

Комментарий вышеуказанного иранского чиновника был обнародован на официальном сайте Министерства иностранных дел Ирана.

В частности, Канаани отметил, что Иран «не передавал никакой военной техники ни одной из сторон для применения ее на территории Украины». Более того, по его словам, Тегеран всегда уважал территориальную целостность всех государств, в том числе и Украины.

Дословно из его заявления:

«Владимиру Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана насчет таких безосновательных обвинений не является безграничным».

Кроме того, Канаани дал совет президенту Украины «извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые имели американскую поддержку».

Напомним, ранее мы уже писали, что в Белом доме пояснили, почему Вашингтон не передает Киеву все вооружение, которое есть у них на балансе.