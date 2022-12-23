Глава израильской внешней разведки рассказал, что Иран пытается сохранить соответствующий план сотрудничества с Российской Федерацией в тайне, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

По словам Барнеа, иранское руководство хочет нарастить поставки передового оружия в РФ, расширить проект по обогащению урана и усилить атаки на дружеские мусульманские государства в регионе.

Отметим, что глава «Моссада» ранее в декабре выражал обеспокоенность в связи с возможностью «полномасштабного оборонного партнерства» Тегерана с Москвой.

Напомним, что в МИД Ирана пригрозили Владимиру Зеленскому за его речь в Когрессе США. Во время выступления украинский лидер отметил поддержку вооруженной агрессии России Тегераном.