Как информирует «НБН», российское пропагандистское информагентство РИА «Новости» пишет, что Дмитрий Песков дал объяснение словам Путина относительно того, что цель России – «закончить войну в Украине».

Согласно его словам, никаких «предварительных контактов» относительно переговоров нет.

Дословно из заявления Пескова:

«Естественно, любого рода конфликт всегда завершается за переговорным столом».

При этом рупор Кремля добавил, что речь идет, в первую очередь, о скорейшем завершении войны «путем достижения тех целей, которые Россия ставит перед собой».

Напомним, ранее мы писали о словах Путина относительно того, что Россия желает завершить войну в Украине как можно скорее.