Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», при этом диктатор добавил, что якобы Москва стремится к завершению этой самой, начатой Путиным войны.

Дословно из заявления российского диктатора:

«Нашей целью является не раскручивание этого маховика военного конфликта, но наоборот, завершение этой войны. Мы хотим этого и будем к этому стремиться. Мы будем делать так, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно же».

Кроме того, российский диктатор в очередной раз подчеркнул в разговоре с пропагандистами, что начатая в Украине война является «вынужденной и необходимой». Более того, он подчеркнул, что сами российские захватчики «действуют достойно» на украинской территории.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин отреагировал на поставки Соединенными Штатами Америки Украине систем ПВО Patriot.