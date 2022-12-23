Как информирует «НБН», детали раскрыл телеграм-канал Генерал СВР, часто публикующий инсайды из Кремля.

Эксперты при Совете безопасности России говорят, что первой на выход из состава России является республика Татарстан. Причиной тому является мнение элит Татарстана о том, что в Кремле намерены их фактически уничтожить, растоптав и раздавив их субъектность. При этом специалисты считают, что значительная часть представителей силовых структур Татарстана выступят в поддержку суверенитета и будут готовы вооружить активную часть населения, которое выступает за отделение от РФ.

Примечательно, что кроме Татарстана о выходе из состава Российской Федерации уже в следующем году могут заявить также Чечня и Башкортостан. Авторы доклада говорят, что подразделения Республики Чечня, которые участвуют в войне против Украины, получают боевой опыт и изучают возможности российских военнослужащих планировать и вести боевые действия, чтобы использовать добытые знания и опыт уже в противостоянии против войск РФ.

В это же время Генерал СВР подчеркивает, что развал Российской Федерации может начаться только в случае глубокого политического кризиса.

Важно, что в докладе Совбеза России также отмечается, что тот самый неминуемый политический кризис в РФ может начаться уже во второй половине 2023 года. Он будет при условии, что Путин продолжит оставаться у власти и процесс транзита так и не будет запущен до марта следующего года.

Что интересно, Путин якобы не проявил желания обсуждать с Патрушевым (секретарем Совбеза РФ) такой доклад, и лишь ознакомился с содержанием.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин заявил о стремлении Кремля как можно быстрее завершить войну в Украине.