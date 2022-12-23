Как информирует «НБН», в материале Financial Times появилась публикация, в которой говорится о том, что по словам Столтенберга, страна-агрессор имеет надежду на то, что им удастся заморозить войну против Украинского государства. В итоге Кремль выиграет время, что позволит захватчикам перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.

Он отметил, что за последние месяцы в Российской Федерации мобилизовали более двух сотен тысяч дополнительных военнослужащих, продемонстрировав тем самым готовность нести большое количество потерь в Украине.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Они стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов. В частности, от Ирана. Путин надеется заморозить боевые действия в Украине, чтобы дать возможность своим войскам перегруппироваться, перевооружиться, а также попытаться начать новое наступление на Украину».

Также Столтенберг напомнил, что президент Украины Зеленский сделал предложение Российской Федерации начать выводить войска Путина из украинской земли на Рождество в качестве шага к прекращению конфликта, но Москва категорически отвергла это.

Напоследок генеральный секретарь НАТО добавил:

«Это именно Путин войну начал в Украине. Он может с этим покончить хоть и сегодня, выведя из Украинского государства свои войска. Но сейчас он абсолютно никаких признаков не проявляет, свидетельствующих о поиске настоящего мира».

Ранее Столтенберг подчеркнул, что Путин не оставил своих планов подчинить всю территорию Украины.